Бишкек, , 08:18 — REGNUM Статус русского языка в Киргизии должен оставаться неизменным, написал 19 февраля президент республики Садыр Жапаров в статье «Союзнические узы» для газеты «Слово Кыргызстана».

Он напомнил, что русский язык в Киргизии имеет статус официального, а также является языком межнационального общения, что закреплено конституцией и законами республики.

«И я как президент и гарант прав и свобод человека и гражданина решительно против любых попыток политических манипуляций в этом вопросе», — написал Жапаров.

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Киргизский лидер выступил также с предложением продлить перекрестный год республики в России и РФ в Киргизии. Он выразил уверенность в том, что найдёт поддержку этому предложению со стороны российского руководства.

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