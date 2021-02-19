Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба Пентагона.

«18 февраля министр обороны Ллойд Дж. Остин поговорил по телефону с министром обороны Саудовской Аравии Его Королевским Высочеством наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, чтобы подтвердить стратегическое оборонное партнерство между Соединенными Штатами и Королевством Саудовская Аравия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что в ходе разговора Остин осудил недавние трансграничные нападения хуситов на Саудовскую Аравию и выразил свою приверженность оказанию помощи Саудовской Аравии в защите ее границ.

Кроме того, глава Пентагона подтвердил недавние изменения в политике США в отношении коалиции в Йемене, возглавляемой Саудовской Аравией, обсудил важность прекращения войны и поблагодарил наследного принца за приверженность его страны к процессу политического урегулирования.

При этом он подчеркнул роль Саудовской Аравии как опоры региональной архитектуры безопасности на Ближнем Востоке и важность разделения ответственности за региональную безопасность и стабильность.

«Остин отметил, что США и Саудовская Аравия разделяют приверженность противодействию дестабилизирующей деятельности Ирана и разгрому воинствующих экстремистских организаций в регионе», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты отозвали из Совбеза ООН требование восстановить санкции против Ирана.