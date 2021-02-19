Тбилиси, , 08:17 — REGNUM Накал ситуации в Грузии может привести к тяжелым последствиям для государства, поэтому срочно нужно «разрядить» обстановку в стране. Об этом говорится в обнародованном 18 февраля заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Она отметила, что поляризация в обществе нарастает. По мнению президента, отказ оппозиционных партий признавать итоги парламентских выборов является угрозой для стабильности в стране и для демократии.

«Непризнание результатов признанных легитимными выборов, использование всех форм неповиновения, разжигание общественно-социального протеста, нацелены на ослабление и дестабилизацию страны, — сказала Зурабишвили. — Уважение к результатам выборов и признание поражения — это краеугольный камень демократии! Отрицание этих демократических принципов устраивает только те силы внутри страны и за ее пределами, которые ставят свои политические амбиции выше интересов страны и те в регионе, кто воспринимает стабильность и демократию Грузии как угрозу».

Зурабишвили призвала конфликтующие стороны к конструктивному диалогу, чтобы сохранить стабильность в стране и не испортить международный имидж.

«Считаю, что необходима немедленная деэскалация ситуации и разрядка напряженности, что, в первую очередь, требует настоящего конструктивного диалога», — заявила Зурабишвили.

Она также призвала кандидата на пост премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и его команду не ставить свои амбиции выше демократических основ государства.

Напомним, в Грузии накалилась обстановка из-за того, что лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, обвиняемого в организации беспорядков в 2019 году, суд решил арестовать, так как тот не вносил залог. За лидера ЕНД вступились его соратники и члены других партий. Они не дали сотрудникам полиции подойти к Мелии. После этого премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что уходит со своего поста, а в МВД сообщили, что арест лидера ЕНД отложен.

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