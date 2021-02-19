Тольятти, Самарская область, , 08:13 — REGNUM Игорь Ладыка будет исполнять обязанности главы города Тольятти до избрания нового мэра думой города. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Сообщается, что Ладыка ранее занимал пост первого заместителя главы Тольятти.

Отмечается, что 18 февраля состоялась встреча главы Самарской области Дмитрия Азарова с главой Тольятти Сергеем Анташевым, на которой стало известно, что мэр города подал в отставку.

Рванее ИА REGNUM сообщало о том, что в течение последних двух месяцев в Самарской области произошла смена глав трёх муниципалитетов: Большечерниговского, Большеглушицкого и Пестравского.

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