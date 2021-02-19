Киев, , 07:47 — REGNUM Украинские власти не намерены закрывать телеканал «Прямой», принадлежащий компании бывшего украинского президента Петра Порошенко, заявила 18 февраля журналистам пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По её словам, у Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины нет оснований считать, что деятельность телеканала финансируется «со стороны государства-агрессора», как это якобы было в случае с телеканалами «112 Украина», ZIK и NewsOne.

«Надеемся, что публичные опасения Петра Порошенко о закрытии каналов, которые подчиняются ему, не являются признаком наличия подобной деятельности с его стороны», — сказала Мендель.

Напомним, 2 февраля 2021 года Зеленский ввел в действие утвержденное в этот же день решение Совнацбеза страны о введении персональных санкций против депутата Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, что привело к аннулированию лицензий на вещание принадлежащих ему трех телеканалов страны. На Украине расценили этот шаг как беспрецедентный в сфере нарушения свободы средств массовой информации.

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