Москва, , 06:59 — REGNUM В Москву для встречи со своими российскими коллегами 18 февраля прибыла представительная делегация военной полиции Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Основной целью визита стало налаживание взаимных контактов и выработка единых подходов к проведению в рамках АрМИ-2021 конкурса военных полицейских «Страж порядка». В этом году данный конкурс пройдёт на территории Республики Сербия», — говорится в сообщении военного ведомства.

Военные полицейские двух стран поделились опытом проведения конкурса и организации судейства. Гостям также были показаны объекты на территории парка «Патриот» и полигона Алабино, где пройдёт часть состязаний АрМИ-2021.

По словам главы сербской делегации полковника Виктора Добрича, «сербская сторона приложит максимум усилий для достойного проведения конкурса и будет рада видеть своих коллег из разных стран мира на данном конкурсе».

Напомним, что армейские международные игры АрМИ-2021, включающие 34 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке, пройдут с 22 августа по 4 сентября. К участию в них приглашены военные ведомства более 90 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, армейские международные игры среди парашютно-десантных подразделений «АрМИ-2021» состоятся в Рязани с 22 августа по 4 сентября.

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