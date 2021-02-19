Москва, , 06:43 — REGNUM Восторг ряда российских СМИ по поводу признания достижений России на Западе назвал проявлением «комплекса неполноценности» председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об этом написал 18 февраля в своем Telegram-канале.

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Так, сенатор оценил ответы на публикацию немецкого издания Die Welt, в котором западные журналисты дают положительную оценку вакцине против коронавирусной инфекции «Спутник V».

«Мне уже доводилось писать, что восхищение перед признанием наших достижений — причем неохотное, через губу — с Запада есть проявление комплекса неполноценности», — отметил парламентарий.

По мнению Пушкова, своим материалом Die Welt в очередной раз попыталось унизить Россию.

«Ди Вельт» пишет о нас, как обычно, высокомерную чушь, пытаясь даже сейчас унизить Россию», — пояснил он.

Сенатор посоветовал прекратить ссылаться на подобные мнения и напомнил о ситуации с карантином и дефицитом вакцин от COVID-19 в Германии.

«И не надо цитировать эту чушь и тем более восхищаться тем, что наши успехи признали никому не ведомые журналисты, пишущие из страны, где полный локдаун и катастрофически не хватает вакцины», — написал парламентарий.

Пушков также призвал «изживать комплекс» через изменение отношения к мнению западных изданий.

«Тем, кто его еще испытывает, этот комплекс изживать надо, преодолевая в себе информационного раба, а не с ненавидящей нас «Ди Вельт» радостно соглашаться», — добавил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября Алексей Пушков назвал проявлением злобы реакцию бывшего президента США Барака Обамы, который отказался признавать Россию сверхдержавой.

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