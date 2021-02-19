Петропавловск-Камчатский, , 06:41 — REGNUM На Камчатке под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова завершился второйэтап оперативного сбора руководящего состава ВМФ. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Оперативный сбор проходит с участием командующих Тихоокеанским, Северным, Черноморским флотами и Каспийской флотилией, адмиралов и офицеров Главного командования ВМФ, должностных лиц органов военного управления, объединений и соединений ВМФ, руководства Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия», руководителей организаций и предприятий ОПК, ветеранов ВМФ.

Второй этап сбора проходил в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, где сосредоточена атомная подводная составляющая Тихоокеанского флота (ТОФ). В ходе его работы «участники провели ряд контрольных и показных занятий по тематике, касающейся оперативного искусства и повышения качественных параметров подготовки сил ВМФ, применения сил флота для исключения любых угроз безопасности с морских и океанских направлений». Также были обсуждены вопросы развития комплексной инфраструктуры базирования подводных сил в Вилючинске.

В ходе оперативного сбора, который продлится до 20 февраля, его участники также посетят Черноморский флот и Каспийскую флотилию.

Напомним, что на главной базе ТОФ во Владивостоке под руководством Евменова 16 февраля прошёл первый этап оперативного сбора руководящего состава ВМФ. Его начальным мероприятием стала военно-историческая конференция «Советский Военно-Морской Флот в начальный период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов», посвящённая 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова начался второйэтап оперативного сбора руководящего состава ВМФ.

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