Новосибирск, , 05:53 — REGNUM Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности поддержал законопроект, переводящий специализированный жилищный фонд в государственную собственность, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно действующим правилам включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд и исключение из такового производятся на основании решения органа, осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным фондом. Цель законопроекта — определить орган, осуществляющий управление государственным жилищным фондом по владению, пользованию и распоряжению жилыми помещениями.

По словам заместителя председателя комитета Ирины Диденко, изменения в закон связаны с переходом от территориального принципа формирования и распоряжения специализированным жилищным фондом к отраслевому.

«К законопроекту есть важные поправки, которые можно будет доработать ко второму чтению. Есть над чем дальше работать», — подчеркнула она.

Отмечается, что дополнительных расходов на содержание органов, на которые будет возложено управление жилищным фондом не потребуется.

Комитет решил вынести законопроект на рассмотрение очередной сессии парламента региона с рекомендацией принять в первом чтении.