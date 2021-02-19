Мехико, , 06:20 — REGNUM В Мексике для защиты пожилого населения от коронавируса будет использоваться российская вакцина «Спутник V». Об этом заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль сообщил вечером 18 февраля в ходе пресс-конференции.

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«Она будет предназначаться для представителей старшей возрастной группы», — заявил Лопес-Гателль журналистам, комментируя вопрос о российской вакцине. По его словам, первыми прививку «Спутником V» получат жители одного из самых неблагополучных городских муниципалитетов с высокой смертностью от COVID-19.

Напомним, что в двадцатых числах февраля ожидается первая поставка «Спутника V» в Мексику. В настоящее время в стране уже начали прививать жителей британско-шведской вакциной AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос поставок в Мексику российской вакцины от коронавируса «Спутник V» обсудил министр иностранных дел России Сергей Лавров с мексиканским коллегой Марсело Луисом Эбрардом Касаубоном.

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