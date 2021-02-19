Приштина, , 06:24 — REGNUM Бывший министр юстиции Косово и член президиума одержавшей победу на выборах в Косово партии «Движение за самоопределение» Альбулена Хаджиу 18 февраля в интервью для албанского новостного агентства Аlbanianpost рассказала о приоритетах правительства «Курти2». Одним из таких приоритетов станет принятие закона о конфискации незаконно нажитого имущества.

Альбулена Хаджиу При прежнем мандате мы работали над созданием документа-концепции для этого, а теперь нам осталось на основе этой концепции, которая уже представлена общественности, составить законопроект, который будет передан в парламент Косово.

По словам Хаджиу, целью законопроекта является возложение на лицо бремени доказательства законности приобретения им имущества. С этой целью будет создано Высокое бюро по расследованиям, которой займется расследованием коррупции на высшем уровне.

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