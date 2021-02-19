Приштина, , 05:12 — REGNUM Посол Италии в Приштине Николя Орландо 18 февраля провел встречу с лидером победившей на выборах 14 февраля партии «Движение за самоопределение» Альбином Курти, до этого являвшегося лидером косовской оппозиции.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Орландо поздравил Курти с победой и обсудил с политиком его дальнейшие шаги.

Представитель Италии призвал Курти и «Движение за самоопределение» к скорейшему формированию правительства и заверил вероятного будущего главу правительства Косово в том, что Италия поддержит реформирование Косово, диалог между Косово и Сербией и процесс евро-атлантической интеграции края.

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиция Косово вновь будет формировать правительство без Сербского списка