Приштина, , 05:10 — REGNUM Член президиума одержавшей победу на досрочных парламентских выборах 14 февраля в Косово партии «Движение за самоопределение» Главк Конюфца 18 февраля заявил, что новое правительство, сформированное его партией, не будет зависеть от голосов «Сербского списка» — политической организации косовских сербов.

В интервью для телеканала T7 политик заявил, что «на данный момент кажется, что есть все шансы на то, что в правительстве «Самоопределения» будут еще два-три депутата-представителя несербских национальных меньшинств».

Напомним, для формирования правительства «Самоопределению» необходимо получить 61 голос в 120-местном парламенте. На выборах «Самоопределение» уже получило как минимум 47,85% голосов. Однако подсчет голосов диаспоры (а это еще свыше ста тысяч избирателей) может сильно изменить ситуацию в пользу оппозиции и позволить ей сформировать правительство, не зависящее даже от несербских национальных меньшинств.

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