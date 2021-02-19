Вашингтон, , 04:12 — REGNUM В Палате представителей Конгресса США 25 марта пройдут слушания по вопросу о распространении дезинформации в интернете, на которых показания дадут генеральный директор Google Сундар Пичаи, глава Facebook Марк Цукерберг и руководитель компании Twitter Джек Дорси. Об этом 18 февраля сообщает газета The Hill.

Комитет по энергетике и торговле, организатор слушаний, рассмотрит усилия руководства крупнейших технологических компаний по борьбе с распространением недостоверной информации о коронавирусной инфекции, а также записей, которые имеют отношение к насилию в ходе беспорядков в Капитолии в январе.

Как отмечается в совместном заявлении председателя комитета по энергетике и торговле Фрэнка Паллоне — младшего, председателя подкомитета по защите потребителей и торговле Яна Шаковски и председателя подкомитета по коммуникациям и технологиям Майка Дойла, «саморегулирование отрасли потерпело неудачу», а крупные технологические компании слишком долго «не осознавали ту роль, которую они сыграли в разжигании и распространении заведомо ложной информации для своей аудитории».

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 8,4 тыс. записей с дезинформацией о коронавирусе удалены из сети микроблогов Twitter с марта 2020 года.

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