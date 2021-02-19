Бамако, , 03:10 — REGNUM Исламистские боевики убили 18 человек при нападении на север Буркина-Фасо и центральную часть Мали, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что в Буркина-Фасо террористы напали на местных жителей, которые собирались на рынок. В результате нападения погибли девять человек, еще восемь получили ранения. В Мали террористы также атаковали мирных жителей, погибли девять человек, еще несколько пропали без вести. В нападениях подозревают боевиков из группировок «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское Государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля президент Франции Эммануэль Макрон призвал «обезглавить» террористическую группировку «Аль-Каида"(организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая угрожает безопасности в африканском регионе Сахель. Он назвал террористов угрозой номер один и отметил успехи французской армии в борьбе с боевиками в Мали, Нигере и Буркина-Фасо.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон призвал «обезглавить» «Аль-Каиду»* в Африке