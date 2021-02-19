Рим, , 04:13 — REGNUM Нижняя палата парламента Италии поддержала новое правительство, возглавляемое бывшим председателем Европейского центрального банка Марио Драги. Об этом 19 февраля сообщает газета Corriere della Sera.

За доверие новому кабинету министров, в состав которого вошли как технократы, так и представители различных политических партий, проголосовали 535 депутатов, при 56 против и пяти воздержавшихся.

Ранее правительство Драги, кандидатуру которого на пост премьер-министра предложил президент Италии Серджо Маттарелла, поддержал Сенат — за доверие ему проголосовали 262 сенатора, при 40 против и двух воздержавшихся.

Напомним, что правительство Джузеппе Конте ушло в отставку после потери абсолютного большинства в Сенате из-за выхода небольшой партии «Живая Италия» из правящей коалиции.

Как сообщало ИА REGNUM, Сенат (верхняя палата) парламента Италии абсолютным большинством голосов высказал доверие новому правительству, возглавляемому бывшим председателем Европейского центрального банка Марио Драги.

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