Белград, , 05:45 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 13 063 проведённых ПЦР-тестов, выявили 2561 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, еще 15 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 148 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 18 февраля.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 429 048, а количество смертельных случаев выросло до 4292.

Госсекретарь минздрава Сербии Мирсад Джерлек заявил, что в ближайшие дни ожидается увеличение числа больных коронавирусом, поэтому был выдан приказ о повышении пропускной способности в коронавирусных больницах в Батайнице и Грушеваце.

«Переполненные горнолыжные курорты, а также вечеринки, организованные в предыдущие дни, обязательно будут оштрафованы», — отметил Джерлек.