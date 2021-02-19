Сараево, , 05:11 — REGNUM Вице-президент Федерации Боснии и Герцеговины Мелика Махмутбегович предупредила 18 февраля, что Босния и Герцеговина не может стать членом Европейского союза, имея премьер-министром энтитета, причастного к военным преступлениям. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

«Я приятно удивлена приверженностью премьер-министра Республики Сербской Радована Вишковича к устранению всех препятствий на пути Боснии и Герцеговины к членству в ЕС. Поддерживаю заявление Вишковича о том, что Босния и Герцеговина, имея высокого представителя, может стать членом ЕС, Поэтому я не сомневаюсь, что власти Республики Сербской в будущем наконец начнут предпринимать шаги для достижения целей Программы 5+2, которые являются предпосылкой для закрытия Офиса высокого представителя», — отметила Махмутбегович.

В то же время она подчеркнула, что обеспечение верховенства права с особым акцентом на судебное преследование военных преступлений является одним из ключевых приоритетов ЕС с точки зрения запроса Боснии и Герцеговины о членстве.