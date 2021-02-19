Каракас, , 02:23 — REGNUM Массовую вакцинацию российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V» начали в Венесуэле. Об этом сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро 18 февраля на своей странице в Twitter.

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Глава государства назвал этот день историческим для страны. Он вновь отметил, что «Спутник V» является самой безопасной вакциной в мире. Мадуро также добавил, что первой от COVID-19 в Венесуэле привилась врач Гленди Риверо из города Лос-Текес в штате Миранда.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля Николас Мадуро подтвердил, что он и его супруга Силия Флорес собираются принять участие в вакцинации препаратом «Спутник V». Первая партия указанной вакцины поступила в Венесуэлу 13 февраля.

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