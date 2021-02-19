Загреб, , 04:13 — REGNUM Министр обороны Хорватии Марио Баножич принял участие 17 и 18 февраля на заседании Североатлантического совета в формате министров обороны государств-членов НАТО, который из-за пандемии коронавируса проходил дистанционно. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

На встрече, возглавляемой генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, министры обсудили пакет предложений по инициативе НАТО 2030, целью которой является поддержание мощи альянса в военном измерении, улучшение политической координации между союзниками и глобализация альянса.

Баножич поблагодарил государства-члены НАТО за помощь Хорватии после разрушительных землетрясений в районе Бановина в конце прошлого года, подчеркнув важность солидарности союзных государств как одной из самых важных общих ценностей альянса, особенно в кризисных ситуациях.

Он одобрил восстановление трансатлантического сотрудничества как основы европейской безопасности и обороны и согласился с основными предложениями о расширении союзного единства и солидарности, а также о необходимости углубления политических консультаций и координации между государствами-членами альянса. Он выразил необходимость соблюдения осторожности при планировании и внедрении механизмов для обеспечения долгосрочного устойчивого развития.