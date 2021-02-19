Тегеран, , 07:21 — REGNUM 18 февраля президент Ирана Хасан Рухани заявил о стремлении страны, чтобы Соединенные Штаты соблюдали международное право и выполняли свои обязательства по иранской ядерной сделке, подписанной в 2015 году. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Президент сделал это заявление, выступая в кулуарах церемонии открытия четырех национальных промышленных и горнодобывающих проектов в режиме видеоконференции.

«Мы не хотим, чтобы США действовали незаконно в отношении Ирана. То, чего мы хотим, — это соблюдение закона и выполнение международных обязательств», — отметил Рухани.

Иранский президент также подчеркнул: «Когда я вступил в должность в Иране около семи с половиной лет назад, не знал, что безумец встанет у руля в Соединенных Штатах и начнет беспрецедентную (экономическую) войну против иранской нации».

«Бывший президент США Дональд Трамп думал, что это давление поставит иранский народ на колени», — заявил Рухани, отметив: «Сегодня новая американская администрация поняла, что бывший президент был неправ». Иранский президент выразил надежду, что новая администрация США будет действовать незамедлительно, чтобы исправить ошибки, допущенные предыдущей властью.

Он также выразил надежду, что новая администрация США будет соблюдать право и положения резолюции 2231 СБ ООН.