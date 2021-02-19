Белград, , 01:46 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 18 февраля принял министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи, с которым он обсудил укрепление добрососедских отношений между двумя странами, среди прочего, и решение всех вопросов путем диалога, содействия экономическому сотрудничеству и взаимной поддержки в процессе евроинтеграции. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Президент Вучич сослался на конкретные проекты, которые способствовали бы скорейшей интеграции и экономическому сотрудничеству между двумя странами, такие как модернизация железнодорожных путей до Скопье и укрепление инфраструктуры на пограничных переходах.

Вучич заявил, что хорошие отношения Сербии и Северной Македонии имеют первостепенное значение для всего региона.

Он отметил «мини-Шенген» в качестве примера успешного сотрудничества ради благосостояния граждан и пользы для экономического развития стран, активно участвующих в этой инициативе. Президент Вучич подчеркнул важность меморандума, подписанного Сербией, Северной Македонией и Албанией, который обеспечивает взаимную помощь и сотрудничество их систем здравоохранения в процессе лечения больных коронавирусом.