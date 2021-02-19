Вашингтон, , 01:32 — REGNUM Власти Грузии и оппозиционные к ним политические силы должны проявлять сдержанность, не провоцируя насилие. Об этом 18 февраля заявил главы пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

В заявлении главы американского внешнеполитического ведомства говорится, что Вашингтон обеспокоен последними событиями в Тбилиси.

«Призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий или высказываний, которые могут привести к эскалации напряженности и вылиться в насилие», — отметил Прайс.

Он добавил, что Соединённые Штаты продолжат добиваться от Грузии стратегического партнёрства и верховенства закона.

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Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку. Свой шаг он объяснил разногласием руководством страны относительно попыток задержать председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелию.

В качестве кандидата в премьер-министры Грузии предложен министр обороны республики Ираклий Гарибашвили.

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