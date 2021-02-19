Киев, , 00:56 — REGNUM Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что рассчитывает на большее давление со стороны Запада на Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

«Я теперь надеюсь на более сильное давление Запада и США», — сказал он эфире телеканала «Настоящее время».

Свою уверенность представитель Украины связал с заявлениями американского руководства.

«В США новая команда президента Джо Байдена неоднократно заявляла: «Мы не позволим России поступать так, как она поступает. Мы сделаем все, чтобы она выполняла нормы международного права», — заявил Кравчук.

Напомним, Кравчук, сменивший в «минской группе» Леонида Кучму, сначала выступал за конструктивный диалог с Донецкой и Луганской Народными Республиками. В частности, он предлагал «не делать вид, что их нет». Однако вскоре перешёл к провокационной риторике, обвинив Россию в развязанной против Украины войны.

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