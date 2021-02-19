Анкара, , 01:12 — REGNUM Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби воздержался от осуждения того, что Отряды народной самообороны (YPG) сделала заявление против военных операций Турции в Ираке. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Напомним, Турция в феврале 2021 года проводит военные операцию против Рабочей партии Курдистана в горных районах Северного Ирака. Отряды народной самообороны курдов в Сирии осудили Турцию за её действия против иракских курдов.

Кирби воздержался ответить на просьбу турецкого журналиста прокомментировать заявления Отряда народной самообороны о поддержке «террористической организации».

По его словам, операции США в Ираке и Сирии нацелены только на борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая все еще продолжается.

«Как мы уже давно упоминали, наилучший способ победить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — работа с местными силами. На это и направлены наши усилия», — отметил Кирби.