Москва, , 23:37 — REGNUM Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с начальником Департамента международного военного сотрудничества — помощником министра обороны Белоруссии по международному военному сотрудничеству генерал-майором Олегом Войновым, сообщает 18 февраля пресс-служба Минобороны РФ.

Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов российско-белорусского взаимодействия в военной сфере, в результате была «согласована дорожная карта по развитию военного сотрудничества на ближайшую перспективу».

Как сообщало ИА REGNUM, на 22 февраля запланирована встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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