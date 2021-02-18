Осло, , 23:28 — REGNUM Стратегические бомбардировщики B-1 Lancer ВВС США, направленные в Норвегию, препятствуют стратегической стабильности и миру, заявляет 18 февраля посольство России в Вашингтоне на своей странице в Twitter.

Когда начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун объясняет размещение стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, способных нести ядерное оружие, «необходимостью оперативной непредсказуемости» он забывает, что это негативно влияет на стратегическую стабильность и всеобщий мир, отмечают российские дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля ВВС США объявило о намерении разместить в Норвегии четыре стратегических бомбардировщика B-1 и 200 летчиков для оказания «давления» на Россию.

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