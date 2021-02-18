Алжир, , 23:16 — REGNUM Национальное народное собрание Алжира прекратило свою деятельность в нынешнем составе: президент страны Абдельмаджид Теббун распустил нижнюю палату парламента, сообщает 18 февраля TSA.

Теббун сделал соответствующее заявление сегодня, 18 февраля, в своём обращении к согражданам. В связи с роспуском парламента в стране будут проведены досрочные выборы, кроме того, произойдут кадровые изменения в правительстве.

Напомним, 1 ноября 2020 г. в Алжире прошёл референдум по внесению изменений в конституцию. Теперь, после внесённых изменений премьер-министром страны может стать только представитель партии, имеющей большинство в парламенте.

В конце декабря Теббун пообещал, что до конца года будет готов новый закон о проведении досрочных парламентских и местных выборах сразу после внесения поправок в конституцию.

Закон о поправках в конституцию Теббун подписал 1 января. Однако после этого он в очередной раз вынужден был покинуть страну из-за необходимости пройти курс лечения в Германии. Кроме того, он перенёс операцию.

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