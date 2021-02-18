Киев, , 23:03 — REGNUM Членство Украины в ЕС перестало быть гипотетическим, сейчас это вопрос времени, который должен решиться до конца текущего десятилетия.

Об этом было заявлено сегодня, 18 февраля, на совещаниипо стратегии европейской и евроатлантической интеграции под руководством президента Владимира Зеленского, передает корреспондент ИА REGNUM.

Интересно, что Зеленский не пояснил, какие есть основания для такого заявления.

Он заявил, что среди целей официального Киева — «евроинтеграция, достижение основных критериев относительно приобретения полноправного членства в НАТО, синхронизация с европейским «зёленым курсом».

ИА REGNUM напоминает, что 20 января председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде в интервью украинскому изданию «Европейская правда» заявила, что теоретически любая европейская страна вправе претендовать на членство в ЕС, и это касается также Украины.

«Но это невозможно до тех пор, пока вы не будете соответствовать критериям членства», — добавила Линде.

В обнародованном в феврале докладе Европарламента говорится, что Евросоюз не признает перспективу членства Украины в ЕС из-за высокого уровня коррупции.