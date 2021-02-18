Тирасполь, , 23:03 — REGNUM В внешнеполитическом курсе новой администрации США нет принципиально новых позиций — политика сдерживания России никуда не денется, а вместе с этим и желание Вашингтона использовать любую возможность для того, чтобы надавить на Москву, в том числе молдо-приднестровский конфликт. Такое мнение ИА REGNUM высказал экс-министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Владимир Ястребчак.

Напомним, что в программной речи по внешней политике новый президент США Джо Байден обозначил сдерживание России в качестве одного из приоритетов его администрации. Он сказал, что США больше не будут закрывать глаза на «агрессивные действия России» и заставят ее «платить за всё». Байден добавил, что теперь государство будет эффективнее работать с «партнерами-единомышленниками» по вопросу РФ. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что США будут усиливать противостояние с Россией в трех ключевых регионах — на Украине, в Грузии и в регионе Западных Балкан.

«Сдерживание России — это мейнстрим американской политики, который надо воспринимать как данность. Если мы говорим о том, насколько вероятно, что США в этих целях используют приднестровское направление, тут неплохо было бы вспомнить русскую пословицу — «каждое лыко в строку». Вряд ли американцы будут игнорировать эту возможность реализовать свою политику по отношению к России», — полагает эксперт.

По словам Ястребчака, если брать во внимание именно молдо-приднестровское урегулирование, у Тирасполя и Москвы есть очень весомый совместный аргумент, чтобы защититься от вмешательства Вашингтона — нормы международного права.

«В соответствии с нормами международного права, в молдо-приднестровском урегулировании США занимают позицию наблюдателя. Позиция наблюдателя не предполагает участие в принятии решений, не предполагает голосование в ходе дискуссии по тем или иным вопросам. Для Москвы и Тирасполя очень важно следовать тому международно-правовому треку, который был выработан и согласован подписями не просто Тирасполя и Москвы, но еще и Кишинева, Киева, а также ОБСЕ», — подчеркнул Ястребчак.

Эксперт отметил, что у Вашингтона есть инструменты, с помощью которых он может влиять на ситуацию в Молдавии, но было бы крайне нежелательно, если бы США использовали эти инструменты против Приднестровья. Тем более если известно, что из Приднестровья очень сложно влиять на те или иные события в Молдавии, продолжил Ястребчак.

«У Вашингтона традиционно хватает ресурсов сделать так, чтобы политика Кишинева не ограничивалась только внутренним направлением. Так было, например, в 2003 году, когда именно благодаря ресурсам и возможностям американской стороны тогдашняя молдавская администрация отказалась подписывать меморандум Козака. У Вашингтона достаточно возможностей для того, чтобы повлиять на позицию Кишинева. Но очень хотелось бы, чтобы это влияние использовалось прежде всего в мирных целях — напомнить молдавской стороне о том, что надо стараться реализовывать политику с точки зрения компромиссов», — рассказал эксперт.

По мнению Владимира Ястребчака, у Вашингтона намного меньше рычагов влияния на политику внутри Приднестровья. При этом он отметил, что США руководствуются прежде всего своими интересами в отдельно взятом регионе, и что «вашингтонскому обкому не принципиально, что будет с людьми, которые живут на той или иной территории».

«Принципиальным моментом для Вашингтона всегда будут интересы самого Вашингтона. Если бы он хоть немного заботился о людях, то можно было бы найти компромисс, например, и вокруг Косово, а в случае Приднестровья во главу угла ставились бы интересы жителей самой республики. Поэтому мы в Приднестровье не строим иллюзий о том, что и как будет делать Вашингтон, но это не отменяет необходимости диалога по самым разным вопросам. Мы не собираемся делать вид, что США не существует и что мы их не замечаем. Да, американцы наблюдатели в переговорном процессе, и мы с уважением относимся к их точке зрения. Но это не значит, что мы согласны с тем, что эта точка зрения будет доминирующей», — заявил Ястребчак.

По словам эксперта, Приднестровье в данный момент — не цель для Вашингтона, как это было в случае Косово, а прежде всего объект, который можно использовать для влияния на позицию России.

«Я думаю, что Приднестровье хорошо понимает такой момент — есть большой соблазн попытаться через нас ослабить позиции России и ее присутствие в этом регионе Европы. Но мы к этому готовы, потому что наш выбор четкий. Выбор приднестровского народа — быть вместе с Россией. И если нам приходится исходить из того, что с этим будут связаны какие-то издержки, нам надо к этому привыкать. На нас давят за наш собственный выбор, которым мы не торгуем», — подытожил Владимир Ястребчак.