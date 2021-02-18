Москва, 18 февраля 2021, 22:53 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции встречу с руководителями четырёх фракций нижней палаты российского парламента.
Во встрече приняли участие руководитель фракции ЛДПР Владимир Жироновский, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, руководитель фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов, а также председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.
Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов скептически оценили тот факт, что в ряде регионов отказалась от голосования по партийным спискам в пользу выборов по одномандатным округам.
Вопрос прокомментировал специально для ИА REGNUM глава города Ульяновска Сергей Панчин.
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