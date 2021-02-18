Москва, , 22:53 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции встречу с руководителями четырёх фракций нижней палаты российского парламента.

Во встрече приняли участие руководитель фракции ЛДПР Владимир Жироновский, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, руководитель фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов, а также председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов скептически оценили тот факт, что в ряде регионов отказалась от голосования по партийным спискам в пользу выборов по одномандатным округам.

Вопрос прокомментировал специально для ИА REGNUM глава города Ульяновска Сергей Панчин.

«Мое личное мнение, и практика тоже это показывает — голосование по одномандатным округам — это самый приемлемый вариант. Объясняю: когда я сам избирался, у нас были по партийным спискам один кандидат от КПРФ, один — от ЛДПР, и восемь человек по партийным спискам «Единой России». И все эти десять депутатов были практически потеряны, они ни с кем не общались. Когда депутат избирается от людей, они его видят, они нагружают его. И он отчитывается перед ними, и дает им в ответ позитивный результат. А партийный список соблюдает какие-то нормы, но депутат партийного списка лично ответственности перед избирателями не несет. Я говорю об этом очень ответственно, потому что сам прошел это «горнило», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Панчин.

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