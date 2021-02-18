Киев, , 22:49 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о покупке телеканала «Прямой». Об этом сообщил 18 февраля в эфире приобретенного телеканала.

«Два часа назад мы подписали соглашение, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность ‑ и два часа назад в государственном реестре конечным бенефициарным владельцем «Прямого канала» стала Prime Assets Capital, структура, которая на 100 процентов принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу», — заявил Порошенко в эфире «Прямого».

Кроме того, Порошенко обратился к нынешнему украинскому президенту Зеленскому, припугнув его примером свергнутого нацистами президента Януковича.

«Владимир Александрович, завтра на Совете национальной безопасности и обороны можно вводить санкции против «террориста» Порошенко, но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович, который так пытался закрыть «5 канал». Тщательно по дням отследите. Подскажу — закончил он плохо. Я буду делать все от меня зависящее для того, чтобы защитить свободу слова», — предложил Порошенко нынешнему президенту Украины.

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