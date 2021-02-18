Париж, , 22:59 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 83 393 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 271 пациента. Об этом в четверг, 18 февраля, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции был выявлен 22 501 случай заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,536 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил в ходе пресс-конференции, что в стране период самоизоляции для больных коронавирусом и лиц, вступавших с ними в контакт, был продлен с семи до десяти дней.

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