Вашингтон, , 22:25 — REGNUM Никакой спешки с выводом американского контингента из Афганистана не будет, сообщили 18 февраля в пресс-службе Пентагона.

Соответствующее заявление сделал американский министр обороны Ллойд Остин на саммите уровня глав минобороны стран НАТО. Он сказал союзникам по военному блоку, что Пентагон не намерен спешно выводить остатки контингента из Афганистана.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Афганистане находятся две с половиной тысячи американских военных. По плану, реализацию которого начал 45-й президент Штатов Дональд Трамп, они должны были покинуть страну в этом году.

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