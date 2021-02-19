19 февраля 2021 | Время чтения 7 мин

Когда-то в Древнем Риме сформировалась замечательная по устойчивости система социальных отношений – клиентела. Когда «патрон» брал на себя своего рода обязательства по поддержке физического существования «клиента», вплоть до ежедневной продуктовой корзинки. А «клиент», в свою очередь, обслуживал политические, электоральные и амбициозные потребности своего патрона. От примитивной драки за его интересы на Форуме и до льстивых ораторий во время утренних туалетов.

Андрей Ганжа, , 09:45 — REGNUM Государство — такой же живой организм, как и человек, поэтому и они делятся на «патронов» и «клиентов». Политкорректность последующих веков заставила называть межгосударственные отношения формата «патрон-клиент» по-разному: «дружба», «нерушимая дружба», «партнерство», «союзничество» или, там, «стратегическое партнерство». Но суть не меняется. Доминантный патрон обменивает некие преференции на геополитическую поддержку субмиссивного клиента. И в случае изменения «настроения патрона» клиент вынужден предпринимать активные действия, чтобы сохранить свои преференции.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Настроение» в США с 20 января явно изменилось. И Украина как эталонный «политический субмиссивный клиент» Вашингтона лихорадочно ищет свой сценарий активности в отношении новой администрации «патрона». Публично в Киеве выражают уверенность в том, что никаких негативных изменений в отношениях между странами не произойдет. Более того, украинский министр иностранных дел Кулеба ожидает очень динамичных и драйвовых отношений с США. Министр уверен, что Зеленский и Байден чем-то похожи и «Я думаю, что это химия, как любят говорить американцы, обязательно сработает, и все будет нормально». Короче, еще немножко — и Sex & Drugs & Rock & Roll.

Нет сомнений, что в связи со своей геополитической центрально-европейской игрой Соединенные Штаты будут упоенно поддерживать украинские антироссийские силы. Но вот Украине и ее нынешним лидерам, вместо того, чтобы прогнозировать химико-позитивное будущее украино-американского романа, следовало бы оглянуться назад — ибо будущее спроектировано уже там.

В настоящий момент Зеленский не является ключевым предметом благожелательного внимания американцев. Он, конечно, не «предал» Байдена и дистанцировал себя и украинских правоохранителей от открытого расследования проделок нынешнего президента США и его семьи на Украине в 2014 — 2016 году. Но, все равно, «украинский кейс» (= «пушка Деркача») испортил немало нервов и Байдену, и Демократической Партии США в целом, что — с точки зрения американской политической морали — требует возмездия.

Джо Байден

Джо Байден еще не успел инаугурироваться в президенты, как американский специалист по России и Украине (= Атлантический Совет при НАТО = Демократическая Партия США = администрация президента Байдена) в специальной статье на сайте Atlantic Council определил три задачи, выполнение которых может помочь украинскому президенту «восстановить доверие» властной вертикали США. Это:

санкции в отношении Конституционного Суда Украины;

— санкции в отношении «пророссийских сил» в экономике и политике Украины, причем с требованием «назвать имена и публично назвать тех, кого он считает своими оппонентами. Самый очевидный виновник — лидер пророссийских сил в украинском парламенте Виктор Медведчук , ближайший союзник президента России Владимира Путина на Украине» ;

; санкции в отношении некого круга украинских олигархов, в первую очередь Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа, которые тоже обозначены как «пророссийские».

Зеленский с удовольствием исполняет эти требования (блокирует деятельность Конституционного Суда, отключает от эфира три «канала Медведчука» и готовит подобную операцию с популярнейшими на Украине «1+1» Коломойского и «Интером» Фирташа). А почему бы и нет? «Разрешенная свыше» возможность зачистить медиаполе от оппозиционных каналов и, если повезет, оппозиционных партий, да в условиях уже многомесячного падения своих рейтингов — такая удача выпадет на долю далеко не каждого политика. И все это при полной поддержке США.

Отсюда и какая-то отчаянность в действиях Владимира Зеленского. Он не может позволить себе провалить задания, озвученные Аслундом, поскольку тогда он полностью будет соответствовать диагнозу, поставленному в январе в The National Interest: «Сочетание редкой политической некомпетентности и кажущегося подчинения интересам Запада привело к политическому краху, которого не было в Украине со времен Оранжевой революции 2004 года».

Владимир Зеленский President.gov.ua

Однако нынешнему украинскому президенту следовало бы обратить внимание на то, что уже давно определена участь не только внешней политики Украины (прокси-американизм Киева уже давно никого не удивляет), но и будущему Украины как государства. И озвучена эта участь не кем-либо, а самим Байденом. 9 декабря 2015 года Байден (в то время вице-президент) выступил в Верховной раде Украины и обозначил необходимые шаги развития украинского государства:

отложить свои «местнические разногласия»;

объявить амнистию и «передать управление» Донбассу;

внести поправки в свою конституцию, включив в нее судебную реформу и децентрализацию;

провести капитальный ремонт судебной системы и Генеральной прокуратуры;

принять бюджеты, которые «соответствуют вашим обязательствам перед МВФ».

Особое внимание на себя обращает байденовское упоминание о «децентрализации». В качестве примера таковой Байден привел американский федерализм, то есть «автономные независимые государства, их решимость иметь собственные полицейские силы, их решимость иметь свою систему образования, свое собственное правительство в соответствии с единой Конституцией». Иными словами, именно то, что в украинской политической повседневности считается табу и упоминание о чем может повредить и свободе, и здоровью упоминающих.

Предложенный Байденом в 2015 году алгоритм будущего украинского государства, наряду с «всепроникающим ядом кумовства, коррупции и клептократии» (который Байден тоже упомянул), без сомнения, влечет за собой ликвидацию структуры самого украинского государства, основанной на идее унитарной и соборной страны.

Но отказ от такой модели будет означать, что что политика США в регионе провалилась. Во-первых, потому что она основана на предположении, что существует «единая Украина», хотя, как уже признают и в США, «исторические воспоминания восточных и западных украинцев по-прежнему диаметрально противоположны». И, во-вторых, потому, что она «основана на предположении, что война с Россией сгладит все внутренние разногласия». Да, общественное сознание изменилось, о чем свидетельствует сокращение числа украинцев, питающих позитивные чувства к России, с более чем 80 процентов до немногим более 40 процентов на сентябрь 2020 года. Но не до такой степени, что разрушаются многовековые исторические, религиозные и культурные связи с Россией.

В Киеве сейчас абсолютной истиной делают постулат о «украино-российской войне». Никакой рациональной критики он не выдерживает, но зато можно с немалой уверенностью говорить о российско-американской «прохладной войне на украинском перекрестном поле. И началом этой «войны» следует считать именно рубеж 2020 — 2021 годов, когда украинского президента без особых церемоний поставили перед выбором: «Либо Зеленский образует своего рода реформаторскую коалицию… (в партнеры ему предлагают «Голосом» экс-Вакарчука и «Европейскую солидарность» Порошенко — А.Г.) либо ему грозит потеря власти в пользу пророссийских и Коломойского».

Лоуренс Альма-Тадема. После аудиенции (фрагмент). 1879

Судя по январско-февральским внутриполитическим решениям Владимира Зеленского, он сделал выбор в пользу сохранения своей власти и определил для себя статус беззаветного американского прокси в этой войне. Так что будущим Украины, скорее всего, будет то, что было обозначено в прошлом: разрушение нынешней структуры государства Украина и наращивание репрессий/санкций против российского и китайского присутствия в регионе. Причем второе — скорее даже более важно для США.

Но ведь субмиссивный клиент и не может вести себя по-иному — ведь на Форуме драка! Совсем немногие государства могут позволить себе (и еще меньшему количеству позволят) нейтралитет в условиях столкновения империй: а Украина, тем более, от него отказалась. Поэтому наиболее реалистичное будущее Украины и ее населения было описано тоже давно, в XVI веке, Этьеном де Ла Боэси, великий был бы философ и филолог, если бы не умер в 33 года. Перспективы «клиента» он описывал так: «Однажды мужчине могут подарить сестерций и он наестся на публичном пиру, восхваляя Тиберия или Нерона за красивую щедрость. Но который завтра будет вынужден отказаться от своей собственности ради их алчности, от своих детей ради их похоти, от самой своей крови — из-за жестокости этих величественных императоров, оказывая не большее сопротивление, чем камень или пень» («Политика послушания: дискурс добровольного рабства», 1553 год).

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