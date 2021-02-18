Рим, , 22:17 — REGNUM Правоцентристская партия «Братья Италии» в третий раз остается в оппозиции к правительству, участие в работе которого принимают леволибералы и популисты, заявила в четверг, 18 февраля, лидер партии Джорджа Мелони.

Было бы странным надеяться, что вывести страну из кризиса смогут те же самые люди, которые и привели ее к нынешней катастрофе, отметила она.

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Ранее Марио Драги, экс-глава Центробанка Италии и Центробанка ЕС, получил мандат на формирование правительства от формального главы государства президента Серджо Маттареллы. Его кандидатуру поддержали почти все представленные в парламенте партии (кроме правых «Братьев Италии»), представители всех этих партий войдут в состав правительства. Официальное утверждение правительства Драги в парламенте проходит 18 февраля.