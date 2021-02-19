Воронеж, , 00:42 — REGNUM Задержание сторонников украинской молодёжной радикальной группы «МКУ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Воронеже вызвало реакцию со стороны интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии 18 февраля в социальной сети Facebook.

«Всё правильно. Работайте братья», — пишет Elena A.

Многие пользователи выразили слова благодарности сотрудникам ФСБ, которые пресекли деятельность опасной группировки. Граждане считают, что данные представители явно готовились к чему-то плохому.

«Что им надо на территории РФ? Какого чёрта они пропёрлись? Ну, явно же не для раздачи подарков», — написала Ольга Г.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что в ФСБ поступили правильно и поймали тех, кого надо. К такому мнению люди пришли, судя по большому количеству негативных комментариев от граждан Украины.

«Хорошо прищемили, судя по злобным комментам с Украины!», — считает Татьяна С.

Нашлись и те, кто призвал отправить задержанных граждан к себе на Родину. Люди считают, что нет необходимости содержать из на территории России.

«Зачем задержали? У нас своих дормоедов за решеткой хватает, теперь ещё и этих кормить?! А потом вся Украина ринется к нам на казённые харчи», — поделился Валерий К.

Напомним, 18 февраля в Воронеже сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно с МВД и СКР провели спецоперацию, в результате которой задержали сторонников украинской молодёжной радикальной группы «МКУ».