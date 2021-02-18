Вашингтон, , 21:54 — REGNUM За российской вакциной от коронавируса обратился ряд американских дипломатов, работающих в России, поскольку США не снабдили их препаратами собственного производства, пишет 18 февраля The Washington Post.

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Из документов, на которые ссылается газета, следует, что США не смогли гарантировать некоторым американским дипломатам доставку доз вакцины отечественного производства в ближайшем будущем, поэтому они обратились за российскими прививками.

Возникла противоречивая ситуация: с одной стороны, Госдеп не рекомендовал дипломатам прививаться «Спутником V», не одобренным в США, с другой — дипломаты боятся заразиться без прививки, так что им не запрещено самим принимать решение по вакцинации.

Напомним, в США для вакцинации от коронавируса применяются два препарата — компании Pfizer и компании Moderna.

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