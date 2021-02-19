Симферополь, , 00:40 — REGNUM Заявление бывшего президента Украины Виктора Януковича о том, что лидеры «евромайдана» Пётр Порошенко, Арсений Яценюк и Александр Турчинов виновны в войне в Донбассе и в том, что Крым вернулся в состав России, они должны понести наказание, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 18 февраля в социальной сети Facebook.

«Он яйца даже боится. Бежал так, что пятки сверкали. А ещё, Боже, избавь нас от лукавого Януковича и никогда не сади его в кресло президента», — написал Сергей Б.

Многие пользователи в целом оказались согласны с утверждением Януковича, тем не менее, им оказалась столь же ненавистна личность бывшего президента, как и перечисленные персоны.

«Он прав! Дурная политика в отношении русских на Украине — причина этих бед», — считает Валентина Р.

Некоторые комментаторы призвали Януковича перестать отсиживать в России и, либо вернуться на Украину, либо уехать жить по соседству с последним руководителем СССР Михаилом Горбачёвым.

«Молчал бы уж! Езжай в Германию к Горбачеву, вы подружитесь!», — обращается Игорь К.

Часть людей отметила, что, несмотря ни на что, Янукович является легитимным президентом, чьё место было занято в обход законодательства Украины.

«А ведь это легитимный президент, выбранный конституционным путём, кто бы, что не говорил», — пишет Ирина П.

Напомним, 18 февраля адвокат Виталий Сердюк опубликовал заявление экс-президента Украины Виктора Януковича, согласно которому лидеры «евромайдана» Пётр Порошенко, Арсений Яценюк и Александр Турчинов виновны в войне в Донбассе и в том, что Крым вернулся в состав России, они должны понести наказание.