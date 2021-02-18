Киев, , 21:51 — REGNUM На Украине эксперты сегодня, 18 февраля, обсуждают проблему с поставками вакцины против коронавируса в контексте информации о том, что страны ЕС однозначно поддержали ускоренный порядок регистрации российской вакцины «Спутник V», передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, политический эксперт Александр Рябоконь отмечает, что власти Германии ведут диалог с Россией о возможном производстве и допуске российской вакцины от коронавируса, а Ангела Меркель заявила, что ФРГ готова к сотрудничеству по российской вакцине «Спутник V» после ее регистрации европейским регулятором.

Он также процитировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что регистрация «Спутник V» — «это не политическое, а научное решение». По словам Рябоконя, в пользу вакцины «Спутник V» высказались также министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, канцлер Австрии Себастьян Курц, власти Швеции и другие европейские политики.

Политический эксперт Светлана Кушнир напоминает, что первым, еще осенью прошлого года, о поставках «Спутник V» на Украину договорился лидер оппозиции Виктор Медведчук, причём не только о покупке препарата вне очереди, но и по поводу производства вакцины на заводе «Биолек» в Харькове.

«На самом деле первой о производстве «Спутник V» договорилась Украина. Если учесть, что на оборудование линии нужно три месяца, а Медведчук решил все вопросы на уровне Путина еще в начале декабря, то выходит, что Украина могла бы получить на харьковском «Биолеке» первую партию вакцины «Спутник V» в первых числах марта 2021 года», — подсчитала эксперт.

Она отметила, что воспользовавшись этим сценарием, сейчас Украина «не стояла бы с протянутой рукой» и слушала оправдания Степанова, Шмыгаля и Зеленского, почему власти обещали начать вакцинацию 15 февраля, но так и не начали.

«Мы бы уже сейчас своими силами запустили вакцинацию… Сценарий, который предложил Виктор Медведчук, позволил бы вакцинировать первую группу в 367 тысяч человек уже в течение марта 2021 года. Смотрите, министр Степанов говорил, что первая волна вакцинации — это 367 тысяч человек (медики, военнослужащие и т. д.), Медведчук говорил про 700 тысяч доз в месяц. То есть за март мы бы уже самостоятельно вакцинировали всю первую группу», — заявила Кушнир.

В завершение она саркастически заметила, что «с криворукой «зеленой» властью» граждане Украины теперь сидят без вакцины и думают, «они бедные, потому дурные», или же «дурные, потому что бедные».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня премьер Денис Шмыгаль пожаловался, что Украина сделала все необходимые шаги для обеспечения своих граждан эффективной вакциной — заключила контракты, перевела средства — но самой вакцины так и не получила. По этой причине старт вакцинации населения в стране в очередной раз откладывается, и сейчас в стране по-прежнему нет ни одного официально привитого против коронавируса гражданина. При этом правительство страны отдельным решением еще и запретило регистрацию российского препарата.