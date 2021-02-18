Данков, Липецкая область, , 21:40 — REGNUM В Липецкой области бывший глава администрации города Данкова Алексей Левин обвиняется в получении взяток, превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, он два года заключал с аффилированным ему ООО «Благоустройство и Озеленение» договоры на аренду городской спецтехники по заниженной плате. В результате бюджет города недополучил более четырёх миллионов рублей.

Также бывший мэр в январе 2019 года собрал с подчинённых их премии и перевёл на счёт фонда развития и благоустройства Данковского района, фактическим распорядителем которого являлся он сам. Деньги были израсходованы градоначальником на собственные нужды.

Через этот же фонд, считает следствие Левин получил взятки от гендиректора ООО Фирма «Эверест». В августе 2018 года фирма заключила с администрацией городского поселения контракт, который не был исполнен в срок. При этом мэр за 50 тысяч рублей дал указание подписать акты о выполнении работ. В январе 2019 года он взял у предпринимателя 30 тысяч и за это выделил ему хорошее мест для установки торговой точки.

Вину фигурант дела не признал, он также отказался от дачи показаний. В качестве свидетелей по делу проходят 67 человек. Обвиняемый ознакомится с делом, которое затем передадут в прокуратуру.