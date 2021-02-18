Москва, , 21:56 — REGNUM Заявление главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о том, что остановка постройки «Северного потока — 2» является вопросом жизни и смерти для украинцев, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставил и свои комментарии 18 февраля в социальной сети Facebook.

«Против «Северного потока — 2» активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша, Латвия и Литва. Вот вообще безразлично их мнение!», — написала Маргарита П.

Многие пользователи пришли к выводу, что раз со стороны Украины появляется столь серьёзная необходимость остановить строительство газопровода, то строители сделают всё, чтобы он был достроен.

«Очень хорошо. Значит, газопровод точно достроят», — считает Андрей П.

Некоторые комментаторы призвали отказаться от воинствующих призывов приструнить Украину. Граждане уверены, что экономика этой страны находится на грани и стоит лишь дунуть, что всё сложилось, как карточный домик.

«Чтобы уконтрапупить проект «Украина» достаточно экономических мер. Это будет дешевле и эффективнее военной операции», — поделился своим мнением Сергей В.

Нашлись и те, кто указал руководству Украины на то, что если оно так сильно фиксируется на теме газа, то это означает, что у данной страны не осталось вообще ничего, кроме трубы, проложенной через её территорию.

«Да почему все зациклились на транспортировке газа? Как будто у Украины нет другой промышленности? Это похоже на то, как Россию называют сырьевым придатком! Может надо вообще перекрыть трубу, чтобы украинцы вспомнили, что умеют многое другое делать! Ведь России помогли санкции подняться!», — пишет Ирина К.

Напомним, 18 февраля глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки «Северного потока — 2» является вопросом жизни и смерти для украинцев.