Вашингтон, , 22:03 — REGNUM После скандального ухода Тимнит Гебру из департамента по искусственному интеллекту (ИИ) компании Google и последующих увольнений недовольных сложившейся ситуацией специалистов, IT-гигант решил реорганизовать свою структуру и централизовать команды под управление одного руководителя.

Об этом пишут Нико Грант и Дина Басс в статье «Google реорганизует свои подразделения по ИИ после ухода исследователя» для Bloomberg 18 февраля.

Ожидается, что подразделения по ИИ Alphabet Inc. объявят об изменениях 18 февраля. Таким образом, Google стремится нивелировать возмущение сотрудников, вызванное резким уходом из компании чернокожего исследователя Тимнит Гебру. Разрозненные группы по ИИ будут объединены под руководство Мэриан Кроак, руководителя Black Google, которая в настоящее время является вице-президентом по инженерным вопросам. Кроак будет подчиняться Джеффу Дину, старшему вице-президенту Google AI, и курировать команду по этике ИИ, которая с недавних пор стала объектом пристального внимания, в том числе, и со стороны сотрудников других подразделений. К ним относятся люди, работающие над машинным обучением, системами компьютерного зрения, обработкой естественного языка, и те, кто разрабатывает программные продукты, отвечающие требованиям справедливости. Меган Качолия, которая вызвала критику со стороны сотрудников после увольнения Гебру, больше не будет руководить этими исследователями.

Напомним, что скандал в компании начался в начале декабря, когда Тимнит Гебру доказала, что алгоритмы распознавания лиц лучше идентифицируют белых людей, после чего заявила, что её уволили по электронной почте. Google сообщила прессе, что приняла её отставку после конфликта из-за исследовательской работы по ИИ, критикующей технологию.

Её увольнение так расстроило исследовательскую группу по этике ИИ, которую и возглавляла Гебру, что члены группы выразили свою поддержку Тимнит черезTwitter.

Две недели спустя группа исследователей ИИ Google разослала руководству обширный список требований, призывающих к новой политике и смене руководства. Пять недель назад Google также отстранила другого руководителя одной из своих исследовательских групп по этике ИИ Маргарет Митчелл, заблокировав её доступ к корпоративной сети.