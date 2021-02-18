Рим, , 21:33 — REGNUM 15 депутатов итальянского «Движения 5 звезд», проголосовавших против утверждения нового правительства под руководством Марио Драги, будут отчислены из рядом партии, заявил в четверг, 18 февраля, лидер популистов Вито Крими.

Ранее популисты провели среди своих сторонников на собственной онлайн-платформе опрос о том, как партии следует голосовать. Мнения в руководстве партии расходились, избиратели же проголосовали «за». Тем не менее, не все депутаты последователи их рекомендации.

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Драги, экс-глава Центробанка Италии и Центробанка ЕС, ранее получил мандат на формирование правительства от формального главы государства президента Серджо Маттареллы. Его кандидатуру поддержали почти все представленные в парламенте партии (кроме правых «Братьев Италии»), представители всех этих партий войдут в состав правительства. Официальное утверждение правительства Драги в парламенте проходит 18 февраля.