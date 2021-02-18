Милан, Италия, , 21:14 — REGNUM Ситуацию «коронакризиса» в Италии часто сравнивают с положением дел после Второй мировой войны, заявил в четверг, 18 февраля, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

В такой ситуации стране нужен эффективный лидер, есть все основания полагать, что новый премьер Марио Драги окажется именно таковым, считает Берлускони.

Драги, экс-глава Центробанка Италии и Центробанка ЕС, ранее получил мандат на формирование правительства от формального главы государства президента Серджо Маттареллы. Его кандидатуру поддержали почти все представленные в парламенте партии (кроме правых «Братьев Италии»), представители всех этих партий войдут в состав правительства. Официальное утверждение правительства Драги в парламенте проходит 18 февраля.

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Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла миллиарды евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,8%, госдолг вырос более чем на 20% ВВП и приблизился к отметке в 160% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам (после августа 2020 года он распространяется только на компании, получающие те или иные виды господдержки). ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.