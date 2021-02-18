Москва, , 21:56 — REGNUM Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что требование Европейского суда по правам человека немедленно освободить блогера Алексея Навального является элементом давления на Россию и вмешательством во внутренние дела страны, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 18 февраля в социальной сети Facebook.

«Это не просто давление, а наглое вмешательство во внутренние дела России! Это недопустимо!», — пишет Ольга С.

Многие пользователи оказались полностью солидарны во мнении с представителем МИД РФ. Граждане выразили уверенность, что ЕСПЧ участвует в давлении на Россию.

«А что это, если не давление? Грубое вмешательство, и только», — поделился своим мнением Alex W.

Некоторые комментаторы пришли к мнению, что если российские власти подошли к суду над блогером с большей долей справедливости, то данный гражданин получил бы куда больший срок.

«Если подойти к вопросу принципиально, то этого «борца за свободу» наказывать нужно так же справедливо и со всей строгостью цивилизованных законов, как и штурмующих Белый дом, а также призывающих к государственным переворотам. Глядишь, на лет 25 и потянет», — считает Татьяна Ж.

Часть людей выразила своё отношение к репутации ЕСПЧ, которая, судя по их мнению, уже давно куда-то исчезла.

«ЕСПЧ подобным решением обнуляет свою репутацию. Хотя — ноль на ноль делить нельзя», — написал Сергей Е.

Напомним, 17 февраля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в эфире канала «Россия 24» о том, что требование Европейского суда по правам человека немедленно освободить блогера Алексея Навального — элемент давления на Россию и вмешательство во внутренние дела страны.