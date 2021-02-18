Брюссель, , 21:09 — REGNUM В восемь раз будет увеличена численность военных НАТО в Ираке, сообщил 18 февраля журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг «Мы приняли решение увеличить численность нашей миссии в Ираке с 500 до четырёх тысяч человек».

Такое решение было принято на саммите НАТО на уровне министров обороны, который проходит в формате видеоконференции.

Контингент наращивать будут в течение нескольких месяцев. Генсек альянса уточнил, что натовский контингент — это инструкторы, которые не будут участвовать в военных действиях.

По словам Столтенберга, расширение контингента было инициировано Багдадом. Инструкторов НАТО разместят на военных базах, которые частично освободились из-за вывода части американского контингента.

Основной целью работы миссии НАТО в Ираке генсек альянса назвал подготовку иракских военных для борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, при 45-м президенте США Дональде Трампе начался вывод американского контингента из Ирака. В концу президентства Трампа численность военных США в Ираке была сокращёна до двух с половиной тысяч.

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