Москва, , 21:06 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает 18 февраля пресс-служба МИД России.

Центральным вопросом переговоров стала ситуация в Сирии и необходимость усилий по ликвидации террористической угрозы.

«В развитие прошедшей ранее в тот же день беседы по телефону президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана министры предметно обсудили ситуацию в Сирии с акцентом на наращивании совместных усилий в провинции Идлиб для окончательного устранения террористической угрозы», — указано в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

Кроме того, были затронуты международные вопросы и график дальнейших двусторонних контактов на высшем уровне.

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