Киев, , 20:44 — REGNUM В партии «Слуга народа» считают, что государственный бюджет Украины может дополнительно получить порядка 3 млрд грн в год (около 110 млн долларов) от налогообложения таких международных компаний, как Facebook, Netflix, Tik Tok, Instagram, Youtube и Viber.

Об этом сегодня, 18 февраля, заявили сразу несколько депутатов политический силы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что накануне, 17 декабря, Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект, за документ проголосовали 286 парламентария при 226 необходимых.

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко отметил, что этот законопроект, прежде всего, «о равных условиях для украинского и зарубежного бизнеса».

«Справедливо ли льготировать иностранцев и одновременно облагать налогом отечественные компании? Все, кто работает в Украине, должны быть в равных условиях. Мы убираем эту дискриминацию», — заявил он.

В свою очередь глава комитета Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев отметил, что в налоговом кодексе Украины четко прописано, что все, кто поставляет услуги на территории страны, должны платить налог.

«НДС на цифровые услуги — это не наше ноу-хау. Он давно существует во многих развитых странах мира», — сообщил соратник Зеленского.

В «Слуге народа» отдельно подчеркивают, что для украинских пользователей этих услуг никаких налогов не будет, а налогом облагается только международная компания — поставщик. Таким образом, отмечают в партии, искать в Google или пользоваться Facebook, как и раньше, можно будет совершенно бесплатно.