Симферополь, , 21:21 — REGNUM Заявление Антона Кориневича, занимающего пост так называемого постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым, обсудившего с начальником управления Северо-Крымского канала Сергеем Шевченко необходимость достроить дамбу, чтобы исключить возможность водоснабжения полуострова, вызвало возмущение в интернете. Граждане выразили своё отношение 18 февраля в социальной сети Facebook.

«Официальная Украина пребывает в иллюзорном мире. Обратите свой взор к своему многострадальному народу. Занимаетесь мазохизмом», — считает Лина Л.

Многие пользователи оказались шокированы подобным высказыванием. Граждане уверены, что это совершенно деструктивная идея, которая только отдаляет Крым от каких-либо отношений с Украиной.

«Простите, но это шикарно! Не предприятие новое, не мост, или, электростанцию, чтобы жители стали жить лучше. Дамбу, чтобы соседям стало хуже! Уже вижу, как крымчане задумались о вхождении в Украину», — поделился Константин Л.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что актуальная власть на Украине находится в таком беспомощном состоянии, что о строительстве дамбы для перекрытия подачи воды говорить просто не приходится.

«Любители творить подлости. Украина уже рыла какой-то ров на границе с Россией, так и не закончила рытье. Теперь за дамбу принялась. Лучше бы историю изучили, сколько ей на халяву досталось российских областей», — пишет Тамара Т.

Нашлись и те, кто призвал руководство России дать понять Украине, что такие планы могут иметь серьёзные последствия.

«Израиль по такому поводу Голанские высоты оккупировал и сдавать не собирается до сих пор», — написал Тимур У.

Напомним, 17 февраля Антон Кориневич, который занимает пост так называемого постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым, обсудил с начальником управления Северо-Крымского канала Сергеем Шевченко необходимость достроить дамбу, чтобы исключить возможность водоснабжения полуострова.